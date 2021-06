Mortal Kombat s’offre un nouveau film animé, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Décidément, la licence Mortal Kombat multiplie les adaptations. Après avoir eu droit à un nouveau film au cinéma (et sur HBO Max), la série va revenir avec un autre film animé, qui fait suite à Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, et qui se nommera Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

Sortie prévue pour la fin d’année

On comprend alors que la marque Mortal Kombat Legends sera visiblement une sorte d’anthologie, qui permettra d’offrir des films consacrés à certains personnages en particulier. Ici, les stars du films seront Johnny Cage et Sonya Blade, toujours doublé par Joel McHale et Jennifer Carpenter comme dans le précédent film.

C’est The Hollywood Reporter qui rapporte l’information, tout en précisant qu’une majeure partie du casting de Scorpion’s Revenge sera de retour, comme Liu Kang, Scorpion, Raiden et compagnie, toujours doublés par les mêmes acteurs et actrices, avec quelques nouveaux venus comme Bayardo De Murguia dans le rôle de Sub-Zero ou encore Matt Yang King pour interpréter Kung Lao.

Le film sera toujours co-développé par NetherRealm Studios et Warner Bro. Animation, et devrait arriver dans le courant de l’année.