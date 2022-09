Accueil » Actualités » FIFA 23 dévoile la deuxième Team Of The Week

FIFA 23 vient d’annoncer la deuxième Team Of The Week, disponible pendant une semaine (le jeu – édition standard – sortant officiellement le 30 septembre, vous pouvez avoir accès à ces cartes via l’application sur téléphone ou sur internet par ici).

Deuxième Team Of The Week !

Le gardien le portier de la Juventus, Szczesny. L'international polonais s'offre une carte boostée à 87 de général.

La défense se compose d'un défenseur droit en la personne de Diogo Dalot (82) et de trois défenseurs centraux : Orban (84), Akanji (84) et Marquinhos (89).

Le milieu de terrain est très fort avec la présence d'Eriksen (84), de Modric (89) et de Salah (91).

L'attaque est la suivante : Lozano (84), Giroud (84) et Havertz (86).

Les remplaçants et réservistes à retenir cette semaine sont les suivants : Pasveer (81), Traoré (81), Fofana (84), Raspadori (82), Mitrovic (82) ou encore Shomurodov (84).

Les joueurs sont disponibles dans les packs jusqu’à mercredi prochain.

FIFA 23 est prévu pour le 30 septembre sur disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch et Stadia.