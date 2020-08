FIFA 21 : Nouvelles Icônes disponibles sur FUT

Après nous avoir montré du gameplay et les nouveautés du mode FIFA Ultimate Team pour FIFA 21, EA Sports nous dévoile les prochaines Icônes qui seront disponibles.

Le panel de légendes du football s’agrandit

FIFA Ultimate Team est LE mode de jeu phare de la licence FIFA et FIFA 21 ne va pas déroger à la règle, bien au contraire. Fort de nouvelles fonctionnalités et d’un désir toujours plus fort de faire plaisir à ses fans, EA Sports agrandit à nouveau la liste des Icônes disponibles dans son mode favori. Voici les nouveaux arrivants :

Eric Cantona

Ashley Cole

Petr Cech

Samuel Eto’O

Fernando Torres

Phillip Lahm

Ferenc Puskas

Bastian Schweinsteiger

Davor Suker

Nemanja Vidic

Xavi

Quelles légendes vous hype le plus ? Il manque bien entendu de grandes légendes du ballon rond comme Alfredo Di Stephano, Francesco Totti, Michel Platini, Gordon Banks, Gerd Muller, George Weah, Rabah Madjer, Oliver Kahn ou encore le premier Ballon d’Or de l’histoire : Stanley Matthews. Et tant d’autres. Quelles légendes voudriez voir ajoutées au fil des éditions ?

FIFA 21 sortira le 9 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC et plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia.