Fairy Fencer F: Refrain Chord dévoile sa cinématique d’ouverture

Annoncé il y a quelques semaines, Fairy Fencer F: Refrain Chord se présente régulièrement depuis. Le JRPG avait dévoilé ses mécaniques de gameplay il y a quelques jours à travers une vidéo de présentation de quasiment 4 minutes. Aujourd’hui, Compile Heart lâche une nouvelle vidéo qui permet de découvrir l’opening officiel.

La cinématique d’ouverture dévoilée

Cette cinématique d’ouverture est rythmée par la musique « Inori no Neiro », chantée par Yui Ishikawa, seiyū réputée (Mikasa Ackerman dans L’Attaque des Titans) et écrite par Katsuo Kawazumi. L’opening est composé par Yoh Ohyama et arrangé par Kazune Ogihara et introduit plusieurs personnages que l’on retrouvera dans l’aventure, où l’on peut apercevoir leur seiyū respectif (pour la majorité).

Pour rappel, Fairy Fencer F: Refrain Chord est un RPG stratégique qui est dans la continuité de Fairy Fencer F : Advent Dark Force, un titre qui avait plutôt séduit les joueurs et joueuses à l’époque. Pour l’instant, pas de date de sortie en Europe mais il est prévu pour le 15 novembre au Japon sur PS4, PS5 et Switch. Espérons une localisation occidentale.