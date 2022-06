Fairy Fencer F: Refrain Chord se montre un peu plus avec presque 4 minutes de vidéo

Après un Fairy Fencer F : Advent Dark Force qui avait su contenter les amateurs de RPG, grâce à une édition améliorée de l’opus original, la saga va bientôt revenir avec Fairy Fencer F: Refrain Chord, un nouvel opus ambitieux qui devrait pas mal changer les habitudes, puisque cette fois-ci, le gameplay sera davantage tourné vers la stratégie. Compile Hearts et le studio Sting nous offrent aujourd’hui un nouvel aperçu du jeu avec un long trailer, qui est malheureusement uniquement en japonais.

Un système de combat plus tactique

Difficile de vraiment comprendre tout ce qui nous est présenté ici puisque tout est en japonais, mais cette nouvelle vidéo fait rapidement le tour de tous les personnages que l’on pourra croiser et recruter dans ce nouvel épisode, tout en nous montrant aussi un peu plus d’images de gameplay, qui, comme on l’a précisé, sera plus orienté vers la stratégie.

Dans les combats, tout tournera autour de l’utilisation des chansons, qui permettront de prendre l’avantage sur les adversaires. Ces chansons interprétées par les « Divas » de votre équipe vont donner accès à des boosts, et lorsque deux chansons seront activées en même temps, l’effet de ces dernières sera boosté.

Le système Fairize sera de retour pour augmenter les statistiques des différents personnages, tout en activant la possibilité de lancer des attaques spéciales qui sont propres à certains personnages, avec même des compétences à déclencher en duo.

Quand sortira Fairy Fencer F: Refrain Chord ?

On sait d’ores et déjà Fairy Fencer F: Refrain Chord sortira au Japon le 15 septembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Pour le moment, aucune date de sortie occidentale n’a été annoncée, on espère donc qu’il ne faudra pas trop attendre. On ne sait pas encore si le titre sera localisé en français ou non, mais on croise les doigts.