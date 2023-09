Le RPG agricole Fae Farm est sur le point de sortir, où le trouver au meilleur prix ?

Pas facile de se faire sa place au soleil parmi toutes les grosses sorties de cette rentrée, mais Fae Farm pourrait bien séduire un certain public en manque d’expérience à la Animal Crossing ou à la Stardew Valley. Le RPG agricole est assez attendu pour l’expérience relaxante et charmante qu’il semble offrir, avec une petite pointe de magie en plus qui devrait plaire à celles et ceux qui sont adeptent du genre. Le titre est sur le point de sortir et on vous dit où trouver ce Fae Farm au meilleur prix.