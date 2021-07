Facebook suspend les ventes de l’Oculus Quest 2, son casque de réalité virtuelle

L’Oculus Quest 2, le casque de réalité virtuelle lancé par la société Facebook en octobre 2020, voit ses ventes suspendues temporairement suite à quelques soucis rencontrés par les utilisateurs. L’occasion pour la firme d’annoncer également une bonne nouvelle avec un changement à la clé.

Action ? Réaction !

Des soucis de réactions allergiques cutanées ont été remonté par certains utilisateurs du casque depuis décembre et Facebook a décidé de prendre le problème à bras le corps. Une enquête a été réalisé à l’aide de dermatologue et de toxicologues afin d’identifier les problèmes et de corriger le tir.

Ainsi Facebook suspend les ventes du Quest 2 jusqu’au 24 août inclus et propose aux utilisateurs possédant déjà le casque de récupérer gratuitement une protection en silicone de qualité médicale.

Le casque sera ensuite remis en vente avec la protection incluse dans la boite afin de laisser libre choix à l’utilisateur de l’installer ou non. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la version 64Go sera remplacée par la version 128Go, toujours au prix de 349€.

L’Oculus Quest 2 vous permet de jouer à des titres en réalité virtuelle comme The Climb 2 ou encore Half Life Alyx.