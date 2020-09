Le reveal du casque Oculus Quest 2 a fuité, les premiers détails

Les leaks touchent décidément tout le monde en cette rentrée. Après la fuite des annonces Xbox Series X |S, c’est au tour de Facebook d’en être victime avec les premières images de l’Oculus Quest 2, le nouveau casque VR de la marque.

Les premières images du casque

Cette fuite nous provient directement du site Facebook Blueprint, qui a bien entendu effacé toutes les informations et les vidéos par la suite, mais pas assez rapidement pour Internet. On y voit donc deux vidéos qui nous fait une démonstration du casque, mais ce sont plutôt les caractéristiques techniques de ce dernier qui vont nous intéresser. Voici les premiers détails sur cet Oculus Quest :

Un puce Qualcomm Snapdragon XR2

Résolution proche des 2K pour chaque œil

6Go de RAM

256 Go de stockage

Audio 3D

Rétrocompatible avec les jeux du premier casque

On aurait dû apprendre tout cela ce mercredi 16 septembre, lors du Facebook Connect. Il faudra donc attendre cet événement afin d’en savoir plus, notamment sur son prix et sa date de sortie, et pour que tout cela soit officiel.