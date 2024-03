Un F1 Manager plus complet ?

En 2022, Frontier Developments, studio britannique connu pour Planet Coaster et Jurassic World Evolution, avait officialisé F1 Manager, une toute nouvelle licence. Contrairement à la série de jeux de course de Codemasters, ici, on prend la casquette de quelqu’un à la tête d’une écurie. Certes, il est toujours question de gagner des courses en Formule 1, mais la dimension management est au cœur de l’expérience.

Les débuts de la franchise n’étaient pas mauvais et sans pour autant être très complète, ce premier volet montrait des bases encourageantes. Un essai peaufiné sur l’opus 2023, qui tentait d’apporter quelques optimisations et nouvelles choses. La tendance devrait donc se renforcer avec F1 Manager 2024, le nouvel épisode annuel qui vient d’être franchement dévoilé par l’équipe anglaise.

Pour l’instant, il faut se contenter d’un court premier trailer. On peut néanmoins glaner quelques informations complémentaires dans le communiqué de presse : si l’on retrouve logiquement les pilotes et circuits officiels de 2024 avec une actualisation des courses sprints, la première grande nouveauté résidera dans la possibilité de créer sa propre écurie. Oui, vous pourrez bâtir votre propre équipe de zéro et prendre la place de la onzième box aux stands.

On pourra ainsi personnaliser chaque élément, allant de la conception de la livraison aux combinaisons portées tout en choisissant ses pilotes et son personnel. Ce qui nous amène à la seconde nouveauté mise en avant par Frontier, un « nouveau système complet de mentalité et de négociations dynamiques des contrats ». L’IA sera d’ailleurs bonifiée, et l’on nous évoque une nouvelle menace de débauche du personnel et des pilotes, sous-entendant la possibilité qu’un membre parte si – on l’imagine – les résultats ne sont pas là.

Pour le reste, il faudra encore attendre quelques semaines avant d’en voir plus. De nouvelles caméras et un comportement amélioré sur le circuit font partie des promesses, aux côtés de l’arrivée des pannes mécaniques. Quant à la sortie, nous n’avons pas encore de date précise mais F1 Manager 2024 arrivera d’ici l’été 2024 sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series au prix conseillé de 34.99€.