Exit the Gungeon : le shoot’em up est disponible sur PC et Switch

Disponible depuis 2019 sur l’Apple Arcade, Exit the Gungeon vient tout juste de se faire une place sur PC et Nintendo Switch. Le shoot’em up est disponible dès maintenant.

Faites parler la poudre

Faisant suite à Enter the Gungeon, vous devrez cette fois essayer de fuir le Gungeon, devenu un véritable paradoxe et s’écroulant sur lui-même. Frayez-vous un chemin à travers les différentes salles, améliorez votre arme afin de mettre un terme à la vie de vos ennemis et récupérez un maximum de butin !

Vous pouvez dès à présent le télécharger sur PC via la plateforme Steam au prix de 8€ (vous pourrez également vous procurer la soundtrack du jeu, téléchargeable dans un pack à part). Concernant la version Nintendo Switch, elle est affichée à un prix un tout petit plus élevé de 9,99€.

Pour rappel, Exit the Gungeon est disponible sur PC, Nintendo Switch et Apple Arcade.