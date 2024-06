Eternal Strands : L’action-RPG s’offre un trailer épique avec un nouveau boss à combattre

La chasse au dragon

Avec ce nouveau trailer de gameplay, Yellow Brick Games veut surtout nous présenter un nouveau boss, après le géant que l’on a pu voir dans toutes les précédentes vidéos.

C’est le Dragon du Pic Cendré qui vient donner du fil à retordre à notre héroïne dans cette vidéo inédite, sachant que cette dernière nous en montre également davantage sur l’univers de l’Enclave, un monde dans lequel l’exploration et le craft seront essentiels pour bien vous préparer à affronter les boss gigantesques. On peut d’ailleurs voir qu’il sera possible de crafter différentes armures pour accentuer un peu plus notre style de combat préféré.

Et si ce trailer ne vous suffit pas, une présentation de gameplay est également sortie dans la foulée pour nous montrer les spécificités de l’affrontement contre ce dragon assez coriace, qu’il faudra clouer au sol pour le blesser, mais aussi pour monter sur son dos afin de le poignarder dans les airs (l’influence Shadow of the Colossus se ressent encore plus ici).

Eternal Strands sortira sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series dans le courant de l’année 2025, sans date plus précise pour le moment.