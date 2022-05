Epic Games Store : Prey, Jotun et Redout sont à récupérer gratuitement pendant une semaine

Comme toutes les semaines, l’Epic Games Store se montre généreux en proposant de plusieurs jeux gratuits à ajouter dans notre catalogue, sans contrepartie autre que d’avoir un compte un compte sur la plateforme. Et cette semaine, l’éditeur se montre particulièrement généreux, puisque ce sont trois jeux qui sont offerts, et qui valent le détour si vous ne les possédez pas déjà.

Les jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store

Cette semaine l’Epic Games Store veut vous faire plaisir, et vous offre ainsi trois jeux pendant une semaine, à commencer par l’excellent Prey, développé par Arkane. Ce jeu d’action et d’aventure en vue à la première personne fait office de reboot à l’opus paru en 2006, et avait su marquer les esprits à l’époque de sa sortie.

Vous pourrez aussi retrouver le sympathique Jotun: Valhalla Edition, qui semble avoir été offert environ 142 fois le passé (mais on prend toujours), ainsi que le jeu de courses antigravité Redout: Enhanced Edition.

Pour les obtenir, il suffit simplement de les ajouter à votre bibliothèque en vous connectant à votre compte Epic Games Store, et ce avant le jeudi 19 mai. Ne tardez donc pas.