Epic Games présente le MetaHuman Creator, un créateur de personnage ultra réaliste

L’un des moteurs les plus utilisés de la nouvelle génération sera assurément l’Unreal Engine 5, comme pour Hellblade 2, qui a été conçu par Epic Games. Toujours à la pointe de la technologie, Epic Games nous montre aujourd’hui un aperçu de son MetaHuman Creator, un éditeur de personnages conçu pour les développeurs afin de recréer des visages les plus réalistes possibles.

Uncanney Valley, nous voilà

Le MetaHuman Creator sera une application en cloud qui permettra de gagner un temps considérable afin de créer un personnage avec de nombreuses options et beaucoup d’éléments prédéfinis qui seront simples à modifier selon Epic. On peut en voir un premier aperçu avec cette vidéo, qui nous montre le résultat plutôt bluffant (et « effrayant ») de la technologie.

Ceux qui le souhaitent peuvent déjà utiliser un échantillon gratuit avec l’Unreal Engine 4. Cet échantillon est disponible sur le site officiel d’Epic Games. L’accès anticipé du service commencera prochainement, et nul doute que ce genre de technologie va intéresser de nombreux créateurs qui souhaitent utiliser l’Unreal Engine 5 dans leurs futures productions.