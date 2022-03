Elex II : Un RPG en monde ouvert qui est tout cassé ? Test en vidéo

Malgré ses bonnes idées, le premier Elex n’avait pas convaincu les foules, la faute à une œuvre imparfaite, clivante et parsemée de défauts. Cela n’a pas empêché les développeurs de remettre le couvert avec une suite, simplement appelée Elex II, qui tente d’ajuster le tir. L’opération semble réussie sur bien des aspects, avec une parfaite maîtrise du RPG et de la liberté proposée. Mais nous allons voir ensemble dans ce test vidéo que tout n’est pas parfait pour autant.

Elex II est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.