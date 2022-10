Non, Electronic Arts ne va pas arrêter de vendre des jeux physiques dans certains pays d’Europe

Voilà une drôle d’information qui nous est parvenue aujourd’hui. Plus tôt dans la journée, le site Games Wirtschaft affirmait que l’éditeur Electronic Arts, que l’on connait pour FIFA, Battlefield et bien d’autres grandes licences, allait prochainement arrêter sa distribution de jeux physiques dans certains pays d’Europe, à savoir l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et dans les régions scandinaves. Une annonce étonnante, qui a cependant vite été démentie par le principal intéressé.

Re: reports doing the rounds that EA is planning stop selling physical games in Germany, a spokesperson tells me this is not true.

"We have not stopped physical distribution of our games in Germany, Austria or Switzerland" (1/2)

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) October 27, 2022