Edge of Eternity : Une mise à jour majeure avec l’arrivée de la bêta

Sorti en 2018 en accès anticipé, Edge of Eternity a régulièrement déployé des mises à jour et autres patchs correctifs. La lettre d’amour aux J-RPG, développée par le studio français Midgar, vient d’annoncer l’arrivée de sa phase de bêta, qui marque l’arrivée de nombreuses nouveautés. On fait le point.

Toutes les nouveautés de la bêta

Cette nouvelle mise à jour, déjà disponible sur Steam, marque un tournant dans l’avancée du titre puisque le studio explique que cela donne accès à environ la moitié de l’aventure. Le nouveau système de craft est proposé et une refonte des personnages a été appliquée. Voici les points majeurs de la bêta :

Nouvelle caméra de combat : il est maintenant possible de passer du mode tactique actuel au mode caméra dynamique

: il est maintenant possible de passer du mode tactique actuel au mode caméra dynamique Nouveau système de craft : découvrez des recettes et récoltez des ingrédients pour fabriquer de l’équipement ou des objets

: découvrez des recettes et récoltez des ingrédients pour fabriquer de l’équipement ou des objets Cinématiques entièrement remaniées : refonte du système de synchronisation labiale, retravail de la lumière et des tons de couleurs

: refonte du système de synchronisation labiale, retravail de la lumière et des tons de couleurs Nouvelles quêtes : nouveaux événements dynamiques & quêtes secondaires

: nouveaux événements dynamiques & quêtes secondaires Refonte des modèles des personnages : peaufinage des détails des caractéristiques des héros et des PNJ

: peaufinage des détails des caractéristiques des héros et des PNJ Résolution de bugs & optimisations diverses

Les améliorations sont détaillées sur un post Steam.

Une augmentation du prix

Les développeurs jugent probablement que c’est le moment d’augmenter le tarif du jeu. Initialement listé à 19.99€, Edge of Eternity passera à 24.99€ le 24 août prochain. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez profiter d’une promotion effective dès maintenant : le jeu n’est qu’à 13,99€ pour célébrer ces nouveautés.

Rappelons que Edge of Eternity sortira aussi sur PlayStation 4 et Xbox One lors de sa version finale.