Earth of Oryn : Le jeu de gestion/stratégie lance son Kickstarter

Quand on est développeur indépendant, le financement participatif est probablement la solution la plus viable (ou, en tout cas, la plus utilisée) lorsqu’on cherche à produire un jeu. C’est le choix qu’a fait, comme beaucoup avant lui, l’unique développeur de Earth of Oryn.

Un kickstarter qui définira l’avenir du jeu

En effet, c’est aujourd’hui que le titre lance sa campagne de financement participatif via Kickstarter. Le city-builder/jeu de stratégie espère récolter 35.000€ afin d’assurer la suite du projet et notamment la sortie en accès anticipé en 2024. Une somme qui peut paraître élevée vue de l’extérieure mais qui servira à financer à minima 2 ans de travail supplémentaire (d’autant plus qu’il faut soustraire de cet argent les taxes de l’état et la commission de Kickstarter).

Earth of Oryn vous propose d’incarner, au choix, l’une des 4 nations que propose le jeu afin de la faire prospérer en partant de zéro. Ainsi, il vous sera demander d’étendre votre royaume et de gérer besoins et désirs du peuple tout en survivant face aux ennemis vous attaquant en temps réel.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page Kickstarter à cette adresse. Vous pouvez également lire notre interview exclusive du développeur du jeu en suivant ce lien. Enfin, pour celles et ceux qui n’en ont pas les moyens, nous vous rappelons qu’il est toujours possible de soutenir un titre en l’ajoutant à sa liste de souhait steam sans aucun engagement.