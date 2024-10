EA Sports FC 25 : Voici les joueurs et joueuses de la deuxième équipe RTTK

Deuxième équipe RTTK !

EA Sports FC 25 s’enrichit déjà de très jolies cartes avec le début de la promotion RTTK (comme nous vous l’avons montré avec la première équipe RTTK), un événement qui propose des cartes évolutives qui vont être modifiées si et seulement si le joueur ou la joueuse parvient à obtenir de bons résultats avec son club dans les différentes coupes européennes. A noter que l’évolution se terminera en même temps que la phase de groupe.

Trois victoires durant la phase de groupe et le joueur prendra un +1 au général, un but dans quatre matchs différents et ce sera un autre +1 au général et un rôle ++ et enfin si le club termine dans les deux premières places du groupe, ce sera un Playstyle or et un autre rôle ++. Voici la liste des joueurs de la deuxième équipe :

Van Dijk (91)

Harry Kane (91)

Dyvala (90)

Havertz (89)

Miedema (88)

Alejandro Garnacho (88)

Brandt (87)

Barcola (87)

Araujo (87)

Walti (86)

Balogun (86)

Loftus-Cheek (86)

Lees-Melou (86)

Gusto (86)

Antonia Silva (85)

Zubimendi (85)

Ziyech (85)

Gonçalo Ignacio (84)

Henderson (84)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.