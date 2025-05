EA Sports FC 25 : TOTS Premier League, Barclay WSL et EFL !

ARC Raiders : Nous avons joué au nouveau jeu de tir à extraction des producteurs de The Finals, et l’ensemble est prometteur

ARC Raiders : Nous avons joué au nouveau jeu de tir à extraction des producteurs de The Finals, et l’ensemble est prometteur

The Age of Bhaarat : l’Action-Rpg indien co-créé par un ancien d’Ubisoft s’annonce sur consoles et PC

The Age of Bhaarat : l’Action-Rpg indien co-créé par un ancien d’Ubisoft s’annonce sur consoles et PC

Days Gone Remastered : On y a joué, notre avis sur cette version améliorée du jeu de Bend Studios

Days Gone Remastered : On y a joué, notre avis sur cette version améliorée du jeu de Bend Studios

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter : Le rogue-like de Super Evil Megacorp date sa sortie sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter : Le rogue-like de Super Evil Megacorp date sa sortie sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series