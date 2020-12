EA pourrait racheter Codemasters sous le nez de Take-Two pour 1,2 milliards de dollars

Depuis quelques temps, Take-Two s’était montré intéressé à l’idée de racheter Codemasters, à qui l’on doit de nombreux jeux de courses comme DiRT 5 ou F1 2020. L’éditeur souhaitait mettre la main sur l’ensemble des studios pour la somme de 980 millions de dollars, mais s’est finalement fait doublé au dernier moment par Electronics Arts, qui a sorti un chèque encore plus conséquent.

EA prend la pole position

Ce week-end, on apprenait que EA rentrait dans la course du rachat de Codemasters avec une nouvelle offre surprise, mettant à mal les plans de Take-Two. Il n’aura pas fallu longtemps avant que le deal soit accepté, puisque EA et Codemasters confirment ce matin que l’offre de 1,2 milliards a été validée.

Si rien ne change, cela veut donc dire que Codemasters appartiendra désormais à Electronics Arts, qui renforce ainsi son catalogue sportif en s’offrant une expertise reconnue sur les jeux de sports automobiles, comme le déclare l’éditeur avec son CEO Andrew Wilson :

« Nous pensons qu’il y a une incroyable opportunité de réunir ensemble Codemasters et Electronic Arts pour créer de nouveaux jeux de racing excitants et innovants pour les fans »

L’acquisition de Codemasters devrait s’effectuer durant le premier trimestre de l’année 2021, à moins que Take-Two réponde par une offre encore plus importante, mais l’éditeur n’a pas encore pris la parole.