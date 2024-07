Driver : La série TV est finalement annulée mais la licence n’est pas morte pour autant chez Ubisoft

On parie déjà sur un remaster

Ubisoft ne semble pas savoir quoi faire avec Driver. La série qui devait voir le jour n’est plus prévue pour le moment, comme le précise Ubisoft : « Nous n’allons pas continuer notre partenariat avec Binge pour la série Driver ». Pour autant, Ubisoft dit ne pas abandonner la licence en elle-même. Un représentant a déclaré à Totilo que l’éditeur « travaille activement sur d’autres projets reliés à la licence ».

Ubisoft se garde bien de dire s’il s’agit de jeux ou non et préfère employer le terme projet. Si l’on met de côté les jeux mobiles et le spin-off Driver 76, cela fait plus de 13 ans que Driver n’a pas eu droit à un jeu sur consoles (avec Driver: San Francisco). Si Ubisoft voulait relancer la licence sans risque avec un jeu, on parierait sur un remaster ou un remake de l’un des premiers épisodes, puisque c’est de toute façon là aussi une mode à laquelle l’éditeur succombe (comme avec Prince of Persia et Splinter Cell). On en sait pas plus pour le moment, si ce n’est que la licence n’est pas complètement morte contrairement à ce projet de série TV.