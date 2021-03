Dragon Ball Z Kakarot annonce son DLC Trunks the Warrior of Hope

Plus d’un an après sa sortie, Dragon Ball Z Kakarot a eu droit à deux DLC supplémentaires qui mettaient en avant des arcs narratifs de Dragon Ball Super. Cette fois-ci, Bandai Namco a décidé d’adapter l’arc de Trunks et de Gohan du futur, avec un nouveau DLC intitulé Trunks the Warrior of Hope.

Trunks et Gohan à l’honneur

Ce nouveau DLC se concentrera donc sur la vie du jeune Trunks et de son maître Gohan dans un futur ravagé par les cyborgs C-17 et C-18, sans Goku ou Végéta pour protéger le monde.

Un arc très apprécié des fans qui permettra donc de découvrir le passé du Trunks du futur (c’est technique), peut-être avant d’attaquer avec un autre DLC adaptant l’arc Zamasu ? Tout est possible, en attendant, ce nouveau contenu arrivera durant l’été 2021, et nous montre ici ses premières images.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.