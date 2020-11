Dontnod Entertainment travaille actuellement sur six projets

Pour Dontnod, Twin Mirror est le prochain gros projet à terminer pour cette fin d’année. Mais comme on peut s’en douter, d’autres projets sont bien prévus chez eux, et c’est notamment le CEO de Dontnod, Oskar Guilbert, qui l’a révélé dans une interview chez VentureBeat.

Un bel avenir pour Dontnod

Le succès grandissant de Dontnod a récemment conduit à l’auto-édition de leurs propres jeux, dont le premier sera Twin Mirror. Cela ne s’arrête pas là, puisqu’on apprenait il y a quelques semaines qu’un nouveau studio ouvrait ses portes à Montreal, avec environ 50 employés à la barre. Un studio qui est décrit comme essentiel pour Dontnod, qui souhaite depuis longtemps se rapprocher du nord des Etats-Unis, qu’ils aiment mettre en avant de leurs jeux.

Avec cet agrandissement, on peut donc s’attendre à plus de jeux. Oskar Guilbert confirme alors que six projets sont bien en cours de production. Il affirme que le succès des précédents jeux, aussi bien critique que commercial, conforte Dontnod à s’agrandir et à viser plus haut. Le nouveau studio travaillera sur une nouvelle licence, avec une équipe composée d’anciens membres ayant œuvré sur Life is Strange.

En attendant, la sortie de Twin Mirror est fixée pour le 1er décembre sur PC, PS4 et Xbox One. Pour en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.