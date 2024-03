Le jeu d’horreur Dollhouse: Behind the Broken Mirror viendra nous terrifier avec des poupées très glauque

Un voyage dans des souvenirs torturés

Dans Dollhouse: Behind the Broken Mirror, vous devrez retrouver les souvenirs d’une chanteuse nommée Eliza de Moor, qui plongera aussi bien dans son passé que dans une autre réalité morbide et cauchemardesque. Et avis aux personnes qui détestent les poupées maléfiques (et on vous comprend tellement, quelle horreur), ce jeu ne sera pas fait pour vous puisque ces ennemis vous pourchasseront et devront être évités à tout prix. En plus de cette partie infiltration et de nombreux puzzles à résoudre, le tout en vue à la première personne, le jeu demandera aussi de prendre quelques décisions qui vont influer sur le parcours d’Eliza.

Dollhouse: Behind the Broken Mirror devrait être disponible dans le courant de l’année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.