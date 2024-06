La maison de poupées terrifiante

Ce n’est pas le jeu d’horreur le plus mémorable de ces dernières années et pourtant, Dollhouse aura bien droit à une suite. Ou plutôt, un préquel, avec une histoire qui se situera avant les événements connus. Dollhouse: Behind The Broken Mirror nous plongera dans les mystères du manoir Ravenhill où l’on y incarnera une Eliza à la recherche de son passé. On alternera entre résolution d’énigmes et ambiance pesante, en atteste cette nouvelle bande-annonce. Un walking simulator, qui jouera majoritairement sur son atmosphère et sur ses poupées, aussi glauques que terrifiantes.

Pour l’instant, toujours pas de date de sortie pour ce Dollhouse: Behind the Broken Mirror, qui devrait arriver d’ici la fin de l’année 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. On imagine que la période d’Halloween y sera propice. L’éditeur confirme cependant son prix, fixé à 39.99€.