Le lancement de Dissidia Final Fantasy NT aura été compliqué, à cause d’un accueil plus que mitigé de la part des critiques et des joueurs. Mais le titre n’a pas arrêté de rajouter du contenu au fil des semaines, avec même l’arrivée d’une version gratuite. Cependant, Square Enix va bientôt arrêter les mises à jour pour cet épisode.

Aucune suite au programme

La prochaine mise à jour majeure pour le jeu sera également la dernière. Elle sera publiée le 5 mars prochain, comme le confirme le producteur Ichiro Hazama. Cependant, le service en ligne continue bel et bien, et il sera toujours possible de jouer en multijoueur online.

Dans la foulée, on apprend qu’aucun Dissidia Final Fantasy NT 2 n’est prévu pour le moment, ce qui semble logique étant donné que le titre n’a pas véritablement su trouver son public.