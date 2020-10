Disney annonce le jeu mobile Star Smash (pour le Japon)

On peut ajouter Star Smash à la liste de choses que l’on n’avait pas vu venir en 2020. Il s’agit d’un jeu mobile qui utilise les personnages Disney et semble être malheureusement réservé au Japon.

Mickey dans Smash

Le principe de Star Smash est simple, on envoie un ballon vers les ennemis pour les détruire dans ce qui semble être un énième shonen sportif. Puis soudain, tout bascule quand on commence à invoquer Peter Pan, Woody ou Ariel pour des attaques spéciales.

Forcément, quand on voit des personnages aussi populaires apparaître sur mobile, on se dit que cela cache forcément une mécanique de gacha parce que qui résisterait à l’envie de voir les redesigns façon manga des héros Disney et Pixar tels que Blanche Neige, Hercule ou Dumbo ?

Un peu comme dans Kingdom Hearts, ils ne sont pas au centre de l’histoire (et du manga inclus dans le jeu) puisque cet honneur revient à l’équipe des Red Braves qui a pour « Buddy IA » le bon vieux Mickey. Les membres de l’équipe sont Yu, Kei, Shin et Koya qui ont chacun des doubleurs de renom.

On retrouve en effet, respectivement, Yoshitsugu Matsuoka (Kirito dans Sword Art Online et Soma dans Food Wars), Nao Toyama (Chitoge dans Nisekoi), Ayumu Murase (Hinata dans Haikyuu) et Katsuyuki Konishi (Kamina dans Gurren Lagann, Diavolo dans JoJo’s Bizarre Adventure et Hubert dans Fire Emblem Three Houses).

Côté chara-design aussi, Disney a mis les moyens puisque l’on retrouve Oh! great, le mangaka d’Air Gear et de Tenjo Tenge (Enfer et Paradis). Il s’occupe actuellement des dessins de l’adaptation en manga de Bakemonogatari.

Star Smash permet de jouer en solo mais aussi jusqu’à 4 en coopération et sortira le 16 novembre au Japon sur Android et iOS. Il faut avouer que l’on a hâte de voir s’il arrivera également chez nous et s’il aboutira sur une licence multimédia avec un animé dans la veine de cet opening produit par le mythique studio Tatsunoko.