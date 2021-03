Devotion est disponible sur le store officiel de Red Candle Games

Retiré de Steam en février 2019 puis annoncé sur GOG fin 2020 avant que CD Projekt ne fasse machine arrière « après avoir reçu de nombreux messages de joueurs », Devotion est de nouveau disponible à l’achat, cette fois-ci sur le store officiel de Red Candle Games, dans une version sans DRM.

Hello, Red Candle e-shop is now online. https://t.co/smmZxHj7zQ#返校Detention, #還願Devotion and our future projects will all be on e-shop in DRM-free format.

We hope to provide a direct and simple purchasing channel for players who’re interested in our games. pic.twitter.com/1SxzBZSiyW

— redcandlegames (@redcandlegames) March 15, 2021