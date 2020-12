Devotion ne sera finalement pas disponible sur GOG le 18 décembre

Retiré de Steam en février 2019 à cause d’une affiche se moquant du président chinois Xi Jinping, Devotion avait annoncé hier matin sur Twitter son arrivée sur GOG le 18 décembre, c’est-à-dire demain. Prévu pour être réédité dans sa version originale au prix de 13,99€, le jeu d’horreur taiwanais ne sera finalement pas disponible sur la boutique dématérialisée de CD Projekt.

Un rétropédalage qui exaspère

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store. — GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020

Comme l’a indiqué GOG sur les réseaux sociaux quelques heures seulement après l’annonce officielle, « après avoir reçu de nombreux messages de joueurs, nous avons décidé de ne pas lister le jeu dans notre boutique. »

Ce rétropédalage a suscité l’exaspération d’une actrice de l’industrie vidéoludique, Megan Fox. Environ quarante minutes après la publication du tweet de GOG, la PDG de Glass Bottom Games, le studio derrière le jeu SkateBIRD, a déclaré que suite à ce message « venant affaiblir un autre développeur indépendant, nous avons décidé de ne pas lister notre jeu dans leur boutique. »

Earlier today, it was assumed that the game SkateBIRD was coming to @GOGcom. After receiving one message from them that undercut a fellow indie dev, we have decided not to list our game in their store. — Megan Fox (@glassbottommeg) December 16, 2020

Estimant qu’un « point de rupture » a été atteint, elle a également informé les joueurs et les joueuses du « lancement du processus de suppression » du seul autre titre de l’entreprise vendu sur la plateforme polonaise, Hot Tin Roof: The Cat That Wore A Fedora.

Ce matin, les développeurs de Red Candle Games ont réagi aux propos de GOG de la façon suivante : « C’est regrettable mais nous sommes prêts à comprendre et à respecter la décision du GOG. Pour les joueurs qui attendaient la réédition de Devotion, veuillez accepter nos plus sincères excuses. C’est une situation difficile à surmonter mais nous poursuivrons nos efforts. » Affaire à suivre.