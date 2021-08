La deuxième partie de Fantasian arrive ce vendredi

Finalement, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour que la deuxième et dernière partie de Fantasian nous parvienne. Il y a quatre petits mois, on pouvait découvrir la première partie du jeu sur l’Apple Arcade, avec des dizaines d’heures de jeu au programme. Mistwalker annonce aujourd’hui la date de sortie de la seconde partie chez IGN, et elle sera disponible dès cette semaine.

La suite arrive très vite

Rendez-vous donc le 13 août prochain pour découvrir la suite de Fantasian avec sa deuxième partie. On nous promet alors que ce morceau d’aventure sera plus concentré sur le fil rouge du récit, avec environ 40 à 60 heures de jeu selon le studio.

Evidemment, ce sera aussi l’occasion de découvrir de nombreux nouveaux décors via une cinquantaine de diorama, avec quelques fonctionnalités en plus et 34 morceaux inédits composés par Nobuo Uematsu à écouter avec grand plaisir. On découvre un aperçu de tout cela dans le nouveau trailer de cette seconde partie.