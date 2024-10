Des séries Overwatch, StarCraft et Diablo étaient prévus chez Netflix avant d’être annulées

Une trahison qui n’est pas bien passée

Il fut un temps où Netflix et Activision-Blizzard s’entendait bien. Tellement bien que des séries Overwatch, StarCraft et Diablo devaient voir le jour sur la plateforme de streaming. C’est ce que révèle le journaliste Jason Schreier dans son livre consacré à l’éditeur, Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Dans une séance de questions-réponses sur Reddit à propos de cet ouvrage, l’auteur précise que ces séries n’ont finalement pas vu le jour à cause d’une mésentente assez particulière.

En 2019, on apprenait que Spencer Neumann, qui était alors le CFO (directeur financier) d’Activision-Blizzard, avait été viré par l’entreprise sans que l’on ne sache réellement pourquoi. Neumann avait en réalité rebondi chez Netflix au même poste, et il était précisé que tout cela avait été causé par une rupture de contrat de la part du CFO, qui avait signé un contrat avec Activision-Blizzard de trois ans en 2017, avec une option de prolongement à avril 2021. Netflix aurait cependant courtisé l’intéréssé dès 2018.

L’éditeur n’a donc pas réellement apprécié que l’on vienne recruter dans ses rangs et a même intenté une action en justice contre Netflix à l’époque. Les relations n’étaient donc plus optimales pour continuer le développement de séries Overwatch, StarCraft et Diablo sur la plateforme. Ce n’est peut-être que partie remise, mais pas chez Netflix.