Démonistes : Présentation et avis sur la BD de Drakoo

Vous le savez, chez ActuGaming, on aime aussi vous parler de BD. Ces derniers mois, on vous parle parfois de l’éditeur Drakoo, qui propose de nombreuses bande-dessinées sur des sujets variés, ayant toute un point commun : elles sont excellentes, en témoigne Le Serment de l’Acier. Et aujourd’hui, nous voulons nous intéresser à Démonistes.

Cette série voulue pour être terminée en deux tomes nous est proposée par Olivier Gay, écrivain français que certains d’entre vous connaissent sans doute, et GeyseR, dessinateur et coloriste français. Un duo intéressant qui a pas mal de petites choses à nous montrer.

Si le titre de la bande-dessinée laisse déjà supposer quelques idées des thèmes abordés, qu’en est-il de la façon de tout cela est traité et mis en images ? Voyons cela ensemble.

Une amourette d’adolescents pour sauver le monde ?

Comme d’habitude, avec Drakoo, le livre nous propose une couverture de qualité, très jolie, qui met déjà en confiance. A priori, celle-ci pourrait presque suffire à faire pencher la balance en faveur de l’achat. Mais bon, il faut tout de même un scénario qui tient la route derrière pour valoir la peine.

Démonistes nous plonge alors dans un monde à part, où l’Empire connaît paix et prospérité. Ce dernier est protégé par des démonistes, des mages capables d’invoquer des démons. Cependant, un jour, un portail magique s’ouvre au cœur de la capitale et personne ne parvient à le refermer. Pourraient alors en jaillir des créatures insoupçonnées, plus puissantes les unes que les autres. Pour endiguer cette possible menace, le roi envoie une expédition à la recherche d’un puissant démoniste.

Ce démoniste, il se nomme Vlad. Mais un souci survient lorsqu’on le découvre ce dernier, gisant dans sa résidence, dans le coma depuis plusieurs années. Tillie, démoniste faisant partie de l’expédition, se fait alors envoyée dans le passé, à une époque où Vlad et elle étaient adolescents et arpentaient tous deux les couloirs de l’Académie d’Invocation. Ensemble, ils ont tout partagé, portés par l’amour, puis séparés par la haine.

Ce premier tome est alors l’occasion d’en apprendre plus sur les deux personnages mis en lumière par le duo au travail : Vlad et Tillie. Les deux sont intéressants et on comprend très vite que le dénouement de toute cette histoire tournera autour de leur relation, du passé qu’ils ont en commun. Une trame somme toute classique, mais portée par un traitement du duo un peu différent et très réussi. Ce sont d’ailleurs ces retours en arrière qui donnent toute sa saveur à Démonistes, permettant de voir l’histoire de deux manières différentes : par le passé et par le présent.

Visuellement très prenant

Évidemment, les personnages ne sont pas le seul élément accrocheur de cette série. L’univers lui-même est attrayant. Le scénario de base, quant à lui, pose question au début. Où veut en venir Olivier Gay en faisant dessiner tout ceci à GeyseR ? Fort heureusement, cette question part vite aux oubliettes lorsque Tillie retrouve Vlad, dans le coma.

Et, surtout, ce premier tome ne fait que monter en puissance. Pas de temps mort, tout est important et diablement mis en scène. Et tout cela nous mène à une révélation et un cliffhanger en fin de tome qui ne laissent pas indifférent. Puisque la série ne comptera que deux tomes, il était donc très important de clôturer cette première partie de la meilleure des manières, chose réussie !

En outre, notons aussi le travail de grande qualité de GeyseR, qui nous propose une BD très colorée, se mettant en opposition avec l’univers plutôt sombre dans lequel l’intrigue prend place. Les dessins sont très bien réalisés et accrochent aisément la rétine. Le plaisir était donc bien présent.

Faut-il craquer pour Démonistes ?

Dès lors, nous pouvons dire que Démonistes est une BD qui vaut vraiment le coup d’œil. Une intrigue intéressante, mise en œuvre dans un univers accrocheur, et illustrée d’une main de maître avec des couleurs frappantes. Quoi de mieux pour retenir l’attention et marquer les esprits ? En tout cas, nous sommes conquis.

Ainsi, Démonistes fait partie de ces œuvres qu’il est facile de recommander. La grande majorité des amoureux de bande-dessinée saura apprécier l’univers imaginé par Oliver Gay et GeyseR. Le second tome doit encore arriver, et nous avons plus que hâte de pouvoir mettre la main dessus !