Dawn of Fear: Le survival-horror old-scool arrive en février

Les survival-horror ont la cote en ce moment, et c’est aujourd’hui au tour des développeurs de chez Brok3nsite de nous replonger dans l’horreur à l’ancienne avec leur titre Dawn of Fear.

Un destin de mauvais augure

Prévu pour le 3 février prochain, ce dernier nous mettra dans la peau d’Alex, un jeune homme au passé marqué par la tragédie. Ce dernier, après avoir perdu plusieurs membres de sa famille, doit se rendre dans son ancienne demeure afin de récupérer ses affaires. Mais cette maison est désormais remplie d’horreurs et Alex devra encore une fois affronter l’enfer.

Le titre propose une vue à la troisième personne et des angles de caméra fixes, rappelant des titres comme Resident Evil ainsi que Silent Hill. Il vous faudra résoudre un bon nombre d’énigmes et récolter des objets et indices afin de découvrir la vérité sur ce manoir.

Dawn of Fear sera donc disponible dès le 3 février 2020 en exclusivité sur PlayStation 4.