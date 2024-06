Dawn of Defiance est un énième jeu de survie en monde ouvert mais avec une touche de Grèce Antique

De la survie en Grèce Antique

La jeune équipe de Traega Entertainment a profité de l’événement IGN Live pour annoncer la date de sortie en accès anticipé de leur futur titre, Dawn of Defiance. Dévoilé il y a quelques semaines, le jeu de survie a ainsi dévoilé une nouvelle bande-annonce tout en donnant rendez-vous le 15 août 2024 pour son arrivée en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Sur le papier, il semblerait que l’on fait face à un énième jeu de survie. Pourtant, Dawn of Defiance veut tenter d’apporter autre chose d’un autre univers médiéval ou fantastique, en nous plongeant dans un monde inspiré par la mythologie grecque . On y incarne le « Defiant », un héros qui se retrouve dans des îles dévastées à affronter les épreuves des dieux. Jeu de survie oblige, on commence tout nu, échoué sur une côté perdue. A vous de récolter des ressources, de fabriquer et d’améliorer votre équipement et de découvrir petit à petit les dangers aux alentours.

Le studio revendique un système de construction de base bien pensé, avec la possibilité d’ériger des structures grecques imposantes. Certes, elles ont un certain cachet, mais leur rôle n’est pas seulement esthétique et permettront de nous protéger. La nouvelle bande-annonce nous montre d’ailleurs certaines de ces constructions, avec quelques séquences de combat, d’exploration et de personnalisation de l’équipement. On peut aussi y apercevoir un nouvel ennemi, tout en nous rappelant que l’on peut y jouer seul ou avec jusqu’à trois amis en coopération en ligne.