DARQ : Complete Edition se trouve une date de sortie en décembre

DARQ : Complete Edition, le jeu d’horreur indépendant, qui avait une fenêtre de sortie pour décembre vient de dévoiler sa date exacte. Ce sera donc le 4 décembre prochain que vous pourrez jouer au titre sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One.

Quel cauchemar !

Vous incarnerez un jeune garçon qui est emprisonné dans son propre cauchemar et qui devra tenter de s’en échapper sans se faire repérer par les ennemis qui rôdent autour. Avec sa physique particulière, le titre de développé par Untold Games et édité par Feardemic vous coutera la modique somme de 19,99€. Sur PC, il sera disponible via les plateformes GOG et Steam et sachez que cet Complete Edition contient le jeu de base ainsi que ses deux DLC.