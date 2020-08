DARQ: Complete Edition annoncé sur actuelle et nouvelle génération

Il y a certains projets indépendants qui ne font pas beaucoup parler d’eux et qui pourtant, méritent le coup d’œil. C’est le cas de DARQ, sorti en août 2019 et que l’on vous avait présenté au détour d’un Indie Story, qui refait parler de lui pour une édition complète, à venir sur toutes les consoles de salon.

Rendez-vous en décembre

Sobrement intitulée DARQ Complete Edition, cette nouvelle mouture proposera l’intégralité du contenu. A savoir, le jeu de base, ainsi que les contenus additionnels The Tower, déjà sorti, et The Crypt, qui arrivera en fin d’année. Ce sera l’occasion de proposer des versions consoles puisque cette édition complète arrivera sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

La sortie est prévue pour décembre 2020 pour la version numérique. Bonne nouvelle, une édition physique est également de la partie et arrivera début 2021. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le titre, vous pouvez vous référez à notre test de DARQ.