Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent – Présentation du livre de Ynnis Editions

Cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk… Ces derniers mois, le terme a été dans les bouches de toutes et tous. A raison de la ressortie d’Akira en salle en 2020, et la sortie compliquée de Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red. L’occasion donc pour Ynnis Editions de sortir un livre autour du sujet, avec comme volonté de traiter de façon générale la création et l’utilisation des codes du genre dans l’ensemble des différents arts : littérature, cinéma, jeu vidéo…

Un grand livre donc, rédigé à 3 mains par Stéphanie Chaptal, Sylvain Nawrocki et Jean Zeid ; une équipe de passionnés qui en 208 pages, présente les œuvres majeures du genre si influent depuis les années 60. Sorti depuis 25 novembre 2020, Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent est disponible dans toutes les bonnes crémeries de papier physiques et digitales.

Une plongée pour découvrir la richesse du cyberpunk

Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent se découpe en plusieurs grandes parties allant de sa genèse à son avenir. Ainsi, tout y es abordé : de la musique origine d’une révolte adolescente et de la création du punk, aux prémices aux écrits fondateurs du genre (Neuromancien ou encore Gunnm). Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent se consomme non pas d’une traite mais d’avantage par fiches : on va lire une double page sur un roman, une autre sur un film, puis une sur un jeu vidéo.

Le gros intérêt et apport de ce genre d’ouvrage, c’est d’être une très belle porte d’entrée pour toute personne souhaitant s’intéresser au genre, sans s’y connaître forcément. Sortir un tel ouvrage au moment de la sortie de Cyberpunk 2077 est ainsi très bien réfléchi car cela permet derrière à de nombreuses personnes ayant découvert avec le jeu une première vision du genre, de pouvoir se diriger vers d’autres ouvrages quelle que soit l’art utilisé.

Mais en plus de cela, l’ouvrage souhaite aller un peu plus loin qu’une simple liste de fiches, mais prend le temps de donner quelques analyses d’œuvres, mais surtout apporter un début de réflexion autour du cyberpunk, ce qui est pour le coup quelque chose à la fois intéressant et permettant d’ouvrir l’ouvrage à un public un peu plus connaisseur.

Faut-il craquer pour Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent ?

Que vous soyez spécialiste ou non du genre, Cyberpunk : Histoires d’un futur imminent est un livre plutôt intéressant, permettant de découvrir les grands classiques, comme de vous créer une très bonne liste d’ouvrages à lire, de films à voir ou encore de jeux à jouer. De plus, Ynnis propose ici une très belle édition avec un ouvrage de taille conséquente, avec un papier de très bonne qualité, et un travail de maquette très efficace, avec un code couleur pour chaque grosse partie de l’ouvrage.

Il y a ici un vrai hommage qui est fait à tout ces faiseurs d’affiches, de couvertures de livres, qui ont très fortement collaboré au développement de ce genre aussi singulier que passionnant. Difficile de résister à l’envie de vous partager de notre côté quelques œuvres citées dans le livre qui nous ont particulièrement transcendés :

Le samouraï virtuel de Neal Stephenson (livre)

Real Humans de Lars Lundström (série)

A Scanner Darkly de Richard Linklater (film)

The Nomad Soul de Quantic Dream (jeu-vidéo)

De notre côté, nous retournons avec nos implants et notre katana voguer !