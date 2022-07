Cyberpunk Edgerunners : L’opening de l’anime Cyberpunk 2077 a été dévoilé

Ce week-end, les fans d’anime ont pu faire le plein d’infos avec l’Anime Expo, qui a permis de découvrir de nouveaux trailers pour les animes à venir plus tard cette année. Au milieu de toutes ces productions, Cyberpunk Edgerunners, qui est l’anime spin-off de Cyberpunk 2077, a réussi à se frayer une place, non pas avec un trailer ou un extrait, mais avec son opening, qui a été diffusé pour la toute première fois sur le salon et en ligne.

Un opening qui ne montre rien, mais qui a du style

Malheureusement, si vous vous attendiez à en savoir plus sur Cyberpunk Edgerunners avec son opening, c’est loupé. Aucune vraie image de l’anime ne se glisse ici, puisque le studio Trigger a choisi d’offrir un opening plus stylisé à la série, avec la prédominance de jaune que l’on connait si bien pour cet univers. On apprend au moins que la chanson nous provient du groupe écossais Franz Ferdinand, et se nomme « This Fffire ».

Pour rappel, Cyberpunk Edgerunners sera composé de 10 épisodes et présentera une histoire annexe à celle de Cyberpunk 2077. La série sera diffusée dans le courant du mois de décembre en exclusivité sur Netflix, sans plus de précisions pour le moment. L’anime est réalisé par Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill) et la musique sera composée par Akira Yamaoka (Silent Hill).