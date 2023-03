Cyberpunk Edgerunners remporte le prix de l’anime de l’année aux Anime Awards

Quand on parle de bonnes adaptations de jeux vidéo en séries ou en films, il faut bien souvent se tourner vers le domaine de l’animation. L’année dernière, Trigger a donné une seconde vie à Cyberpunk 2077 avec la sortie de l’excellent anime Cyberpunk Edgerunners, qui aura réussi a marqué les fans du jeu et même le grand public qui a découvert cet univers par le biais de la série plutôt que par le jeu. Ce qui a été suffisant pour que cet anime remporte le plus précieuse des distinctions aux Anime Awards organisé par le diffuseur Crunchyroll.

Carton plein pour Trigger et CD Projekt Red

La concurrence de cette année était rude aux Anime Awards, mais Cyberpunk Edgerunners peut se targuer de repartir avec deux récompenses pour l’événement. La première concerne Zach Aguilar, le comédien de doublage qui donne sa voix à David Martinez dans la version anglophone du titre, qui remporte donc le prix du meilleur comédien anglophone. Mais le deuxième est encore plus prestigieuse puisque Cyberpunk Edgerunners a été couronné par le prix de l’anime de l’année.

Et ce n’est pas rien face à des mastodontes du genre qui comptent des communautés immenses, prêtent à voter pour eux en masse. Il coiffe ainsi au poteau des animes populaires comme L’Attaque des Titans, Demon Slayer ou encore Spy X Family.

Une belle distinction pour cet anime qu’on ne pourra que vous recommander, d’autant plus qu’il se suffit à lui-même et qu’aucune saison 2 n’est en route.