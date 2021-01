Cyberpunk 2077 : Un mod permet de jouer en vue à la 3ème personne

Lorsque CD Projekt Red a affirmé que Cyberpunk 2077 ne serait jouable qu’en vue à la première personne, de nombreux joueurs ont été refroidis par ce choix artistique, qui peut en gêner beaucoup. Heureusement, sur PC, la communauté des modders peut réaliser des merveilles, comme on peut le voir avec ce nouveau mod qui permet enfin de jouer avec une vue à la troisième personne.

Un solution pour voir le dos de V

The Witcher 3 a encore droit à des centaines de mods sur PC, et il y a fort à parier que Cyberpunk 2077 connaisse le même destin. Le modder Jelle Bakker a de son côté publié un mod attendu par beaucoup de monde, qui permet donc de jouer à l’intégralité avec une vue TPS et qui a été publié sur le site NexusMods.

Pour que cela fonctionne, il faut suivre les instructions recommandées par le modder, qui explique cela en vidéo. Bien entendu, le résultat n’est pas parfait à cause des animations manquantes du personnage, puisque le jeu n’a pas été conçu de cette façon, notamment lorsque V se met à courir, sauter, ou lors des combats. Mais cela pourra sans doute plaire à une partie des gens qui souhaitent voir V plus souvent.