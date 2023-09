Criterion Games rejoint EA Entertainment pour travaille sur Battlefield (en continuant sur Need for Speed)

L’équipe Battlefield se renforce

Ce changement est notable dans la mesure où il confirme l’envie d’EA de vraiment faire en sorte que la licence Battlefield soit centrale dans son portfolio. Ainsi, il a besoin de nombreux studios de support et Criterion Games en fera partie, en plus de son travail sur la licence Need for Speed qui devrait continuer.

Rappelons que le studio a récemment fusionné avec Codemasters Cheshire dans le but redoubler ses efforts sur Need for Speed, même si cela s’est traduit par un accueil timide sur le dernier volet de la série. Ce n’est pas non plus la première fois que Criterion est affecté au développement de la licence Battlefield étant donné qu’il avait largement épaulé DICE pour terminer tant bien que mal Battlefield 2042.

Vince Zampella confirme tout cela dans un communiqué :

« Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes à fond sur Battlefield. Aujourd’hui, Criterion s’ajoute à nos studios travaillant sur Battlefield afin d’ouvrir une nouvelle ère pour la franchise. La majorité de l’équipe travaillera aux côtés de DICE, Ripple Effect et Ridgeline, dirigés par Byron Beede, directeur général de Battlefield. »

Même s’il nous assure que Criterion continuera à développer des jeux Need for Speed, impossible de ne pas douter de l’avenir de cette licence. Dans tous les cas, Battlefield est bel et bien la priorité de l’éditeur, peut-être au détriment d’autres projets.