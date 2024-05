Pour une fois que vous pouvez prendre la grosse tête

Cosmic Holidays vous demande d’incarner un petit personnage répondant au nom de Cibo, qui décide d’aller explorer une planète inconnue et dont le voyage sera loin d’être à l’image des vacances espérées. Ce monde est rempli de danger et le premier d’entre eux se matérialise bien vite devant notre petit protagoniste, qui va se faire piquer par un moustique de l’espace des plus imposants.

Au lieu de développer un bouton qui gratte comme nous autres, Cibo va à la place avoir droit à un super-pouvoir, qui est celui de pouvoir gonfler sa tête comme une montgolfière, ce qui lui sera bien utile pour traverser ce monde plus facilement.

Ce jeu d’aventure en 2D fait donc la part belle aux séquences de plateformes ainsi qu’aux énigmes, tout en nous laissant découvrir de somptueux panoramas dans lesquels notre Cibo est tout à fait minuscule face à l’immensité de certains décors. Il faudra jouer avec la flore locale pour se déplacer tout en utilisant la grosse tête de Cibo pour planer et emprunter les courants d’air afin de progresser sur cette planète, qui réserve quelques surprises comme on peut le voir à la toute fin de ce trailer exclusif. Cette tête sera aussi un bon moyen pour absorber les chocs et mieux faire face aux habitants de cette planète.

Cosmic Holidays n’a pas encore de date de sortie, mais sa page Steam est déjà disponible si vous souhaitez en apprendre plus et l’ajouter à votre liste de souhaits. Des versions consoles sont également en discussion.