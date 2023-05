Vous trouverez ici quelques conseils de base adressés à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude des jeux gacha de ce type.

Gardes vos Jades stellaires pour les bannières limitées

Quand on débute dans un jeu du genre, l’envie de débloquer rapidement de nouveaux personnages est très présente. On a tout de suite envie de tenter notre chance à la loterie avec les invocations via les Sauts hyperespace, mais il faut bien faire attention à comment on dépense notre précieuse monnaie.

Il est recommandé de ne jamais dépenser de Jades stellaires dans la bannière dite « permanente ». Au début du jeu, ce dernier sera assez généreux et vous donnera accès à beaucoup de tickets d’invocations à dépenser dans la bannière débutant (avec les 8 sauts pour le prix de 10), et s’il faudra bien utiliser vos tickets ici pour décrocher rapidement un personnage 5 étoiles, on vous recommande de ne jamais acheter de tickets vous mêmes avec vos Jades. Gardez-les pour les bannières « limitée », comme celle de Selee au lancement.

Même si n’arrivez pas à avoir le personnage 5 étoiles ici présents, vous gardez votre pity (votre avancée dans les invocations) pour les bannières limitées suivantes, de quoi décrocher des personnages 5 étoiles plus intéressants.

N’essayez pas de faire progresser tous vos personnages

Au début du jeu, les ressources pour augmenter le niveau de vos personnages sont limitées. Il vaut donc mieux éviter de vouloir absolument monter le niveau de tous les personnages que vous allez débloquer, pour vous focaliser sur un groupe de 4 à 6 protagonistes, si possibles avec des rôles différents (pas besoin de faire progresser 6 soigneurs par exemple).

Pensez à avoir un soigneur dans votre équipe

Dans le même ordre d’idée que le conseil précédent, on recommande d’avoir toujours un personnage de soutien qui est capable de soigner votre équipe, ou à défaut, de lui apporter un bouclier.

March 7th peut remplir ce rôle en début de partie, et même s’il s’agit d’un personnage de départ, elle pourra vous être utile dans pas mal de situations. C’est encore plus vrai pour Natasha, qui vous est aussi donnée par le jeu, et qui est la soigneuse parfaite pour votre équipe. N’hésitez donc pas à investir dans le développement de ces personnages (sauf si vos 5 étoiles font mieux).

Ne gaspillez pas vos ressources dans les Reliques et les Cônes de début de jeu

Lorsque vous aurez assez progressé, vous débloquerez les Reliques (les équivalents des Artefacts de Genshin Impact) à équiper à vos personnages. Ces Reliques ont un niveau de rareté, tout comme les Cônes de lumières, qui peuvent s’apparenter à des armes.

Vous pourrez avoir envie de faire grimper le niveau de ses Reliques et de ses Cônes pour devenir rapidement plus fort, mais c’est déconseillé. Attendez plutôt d’avoir des Reliques et des Cônes de rareté 4 étoiles (les violets) pour les faire progresser, sachant qu’eux-mêmes seront mis de côté plus tard pour des 5 étoiles (doré). Mais en début de partis, investir légèrement dans quelques objets 4 étoiles pourra dépanner, contrairement aux niveaux de rareté inférieurs qui sont du gaspillage de ressources.

Mixez les éléments

Comme Genshin Impact, Honkai Star Rail repose beaucoup sur les éléments. Mais contrairement au précédent jeu de HoYoverse où certaines teams fonctionnent assez bien, constituer des équipes mono-élément n’est pas une bonne idée du tout en début de partie.

Le but des combats de Honkai Star Rail est de baisser la jauge de Rupture des adversaires, en utilisant des attaques correspondants à leurs faiblesses élémentaires. Si vous n’avez qu’un ou deux éléments dans votre équipe, vous pourrez être limités. Avoir trois éléments peut donc sembler être une bonne idée au début de votre aventure.

Empruntez les personnages de vos amis pour farmer les Calices

Pour obtenir des matériaux nécessaires afin d’augmenter les compétences et les niveaux de vos personnages, il faudra passer par les Calices, qui permettent de défier des vagues d’ennemis en l’échange de quelques récompenses.

Vous pouvez très bien utiliser votre meilleure équipe ici, mais vous pouvez aussi emprunter un personnage de soutien, qui sera l’un des personnages d’une autre personne ou de l’un de vos amis. Vous verrez donc souvent des personnages qui ont un niveau bien élevé, et qui pourront donc écraser vos adversaires en combat. C’est aussi l’occasion d’essayer certains personnages 5 étoiles que vous n’avez pas encore débloqué.

Le combat automatique est l’ami des personnes qui n’ont pas le temps

Toujours pour ce qui est des Calices, et plus globalement pour les combats en général, n’ayez pas peur d’activer la vitesse x2 des combats et le combat automatique. Certes, l’amusement n’est pas le même, mais lorsqu’il est question de farm, avoir ces options est toujours agréable.

Plutôt que de farmer en boucle les Calices qui ne représentent plus vraiment un défi avec un personnage emprunté à un ami, autant accélérer le processus, car votre temps est précieux.

Utilisez la nourriture

On n’y pense pas assez, mais la nourriture peut vous dépanner à de nombreuses reprises dans le jeu. Elle pourra par exemple vous soigner hors des combats afin de commencer les prochains en étant mieux préparés, mais ils pourront aussi booster votre défense ou votre attaque. Ce qui peut être essentiel avant d’affronter un boss, pensez donc à regarder ce que vous avez dans votre inventaire.

N’oubliez pas de récupérer vos récompenses de niveau d’aventure

Puisque l’on peut parfois être focalisé dans le scénario et dans les quêtes, on peut facilement oublier de retourner à bord de l’Express. Pourtant, c’est là-bas que vous trouverez Pom-Pom, le conducteur.

Allez lui parler lorsque vous montez d’un niveau d’aventure afin que celui-ci vous donne accès à quelques récompenses très utiles.

Vérifiez les objets des boutiques de fidélité

Allez faire des emplettes n’est pas la première chose que l’on pense à faire dans Honkai Star Rail, mais certaines boutiques valent le coup d’oeil. C’est le cas des boutiques de fidélité que vous trouverez dans les différents mondes, qui disposent de leur monnaie unique.

Plus vous achèterez des objets là-bas (il y en a des bien utiles, comme des Eidolons pour le Pionnier), plus vous monterez en palier avec des nouvelles récompenses à la clé, dont des Jades stellaires.

Ne passez pas à côté de L’Univers Simulé

Ce mode de jeu permet d’obtenir de nombreux objets, et ce même si vous n’arrivez pas au bout des défis présentés. On ne pourra que recommander d’y consacrer un peu de temps chaque semaine pour débloquer les récompenses hebdomadaires, qui peuvent vous permettre de mettre la main sur des Cônes de lumières 5 étoiles dans la boutique de l’Univers Simulé.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation