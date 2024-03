Connie Booth, une ex-vétéran de PlayStation, rejoint les rangs d’Electronics Arts pour s’occuper des jeux solo

IGN rapporte que Connie Booth a intégré les rangs d’Electronic Arts en tant que Group General Manager, sous les ordres directs de Laura Miele, qui gère EA Entertainment. Autrement, pas question de gérer tout ce qui est jeux de sports ou même jeux service, ni toute la partie réservée à Respawn qui semble presque opérer comme une division distincte parmi les différents groupes d’EA.

Booth va ici gérer les projets Marvel tels que le jeu Iron Man d’EA Motive ou le jeu Black Panther de Cliffhanger, ainsi que les marques de BioWare, à savoir Mass Effect et Dragon Age. En somme, elle est là pour gérer les jeux solo du groupe et EA veut bien montrer cela en rappelant le CV de sa nouvelle recrue :

« Connie a passé plus de 30 ans à contribuer à la construction des studios internes de Sony Interactive Entertainment et a été chargée de guider le développement de certaines de leurs plus grandes franchises, notamment Marvel’s Spider-Man 1 & 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Ratchet et Clank, pour n’en citer que quelques-uns. »