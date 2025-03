Comme le MCU, un univers connecté entre les différents jeux Marvel a failli voir le jour

Alors que le MCU n’en était qu’à ses prémices, un MGU (Marvel Gaming Universe) aurait pu voir le jour en parallèle. L’idée avait été lancée par Alexander Seropian et devait relier les futurs jeux Marvel dans le même univers connecté, à une époque où le MCU n’était pas encore ce qu’il était aujourd’hui (donc au tout début du rachat de Marvel par Disney). Alex Irvine explique :

Un projet qui n’a pas été financé par Marvel, sans doute jugé trop côté et trop contraignant dans la mesure où plusieurs studios devraient collaborer ensemble. Lorsque l’on voit à quel point le chantier du MCU est complexe aujourd’hui, difficile d’imaginer un pendant jeux vidéo qui fonctionnerait.

Irvine explique cependant que plusieurs idées avaient été pensées, comme une partie en réalité intégrée/alternée, soit un ARG :

« Je sortais des ARG à ce moment-là et je me suis dit : « Ce serait génial si on avait des aspects ARG, non ? » Il y aurait un espace où les joueurs pourraient se retrouver, où tous les jeux seraient concernés, et on pourrait les déplacer d’un jeu à l’autre. On pourrait y intégrer des bandes dessinées, on pourrait y intégrer n’importe quoi, on pourrait créer des choses originales. »