Comme beaucoup, Shuhei Yoshida (ex-Sony) a été surpris de l’absence de réelles surprises pour la Switch 2

Yoshida espère que Nintendo cache encore son jeu

S’il est persuadé que la Switch 2 sera un carton, Shuhei Yoshida reste perplexe autour de la manière dont a été annoncée la console. Pour rappel, celle-ci a été dévoilée via une simple vidéo de deux minutes avant de donner rendez-vous en avril prochain pour un Nintendo Direct dédié. De quoi décevoir celles et ceux qui s’attendaient à une annonce en grande pompe, ce qui était normal après une Nintendo Switch aussi populaire. Shuhei Yoshida fait partie de ces personnes, et déplore également le manque de surprise autour de la console en elle-même :

« J’aurais pensé que l’annonce de la Switch 2 aurait pu être plus impactante […] J’ai été surpris qu’il n’y ait pas eu beaucoup de surprises. La seule surprise pour moi a été la chose concernant l’aspect souris [des Joy-Con] qui a été montré. »

Il continue en pensant que cette fonctionnalité est bien pensée car Nintendo va accueillir Call of Duty sur sa console et qu’une simili-souris fonctionne bien avec un FPS du genre. Mais il espère que ce n’est pas là la seule grande nouveauté de la machine :

« Eh bien, je me suis dit que, comme la Switch 2 est plus puissante et que Call of Duty arrive, les gens pourraient vouloir jouer à un FPS avec une souris, mais j’espère que comme c’est Nintendo, ils l’utiliseront d’une manière plus étrange et plus étonnante, quelque chose que les gens n’anticiperaient pas. J’espère donc que lors du prochain show, celui de début avril, ils révéleront quelque chose qui nous est encore caché à propos de la Switch 2. »

Dans cette même interview, Yoshida se dit être un grand fan de Nintendo depuis toujours, même s’il évoluait chez la concurrence. Mais il y a cependant un moment dans sa carrière où Nintendo l’a terrifié. Cela est en lien avec Monster Hunter 4, qui est arrivé sur Nintendo 3DS en exclusivité alors que Sony avait profité de la licence de Capcom pendant des années pour asseoir sa PSP sur le marché japonais :

« Au lancement, la 3DS et la PS Vita coûtaient toutes les deux 250 dollars, mais [Nintendo] a baissé le prix de 100 dollars. Je me suis dit : « Oh mon Dieu ». Puis ils ont annoncé que le plus grand jeu de la PSP, Monster Hunter, allait sortir en exclusivité sur la Nintendo 3DS. Ça a été mon plus grand choc ! »

Et quelque part, il espère maintenant que Nintendo aura d’autres surprises de ce genre en réserve, et nous aussi. Pour rappel, la Switch 2 sera présentée lors d’un Nintendo Direct le 2 avril prochain.