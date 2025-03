Clair Obscur: Expedition 33 n’aura pas de mini-map pour une raison précise et s’inspire (légèrement) des Souls

Nous perdre pour mieux nous mettre dans la peau des protagonistes

Plutôt que d’opter pour un monde ouvert, Sandfall Interactive a fait un choix plus raisonnable en construisant les niveaux de Clair-Obscur: Expedition 33 de manière assez linéaire, malgré des zones un peu plus ouvertes et la présence d’une world map. Malgré cela, l’absence de mini-map peut se faire ressentir lorsque l’on cherche à naviguer dans ces niveaux, et cela est intentionnel :

« Il n’y aura pas de mini-map dans les niveaux. Lorsqu’il y en a une, on finit par s’y fier. Et nous voulons que les joueurs découvrent le monde au rythme de l’expédition. Ils n’ont pas de carte, car toutes les expéditions précédentes ont échoué. Alors oui, il peut parfois être difficile de s’y retrouver. »

Il précise cependant qu’une boussole sera ajout sur la world map pour éviter de trop se perdre (cette dernière étant de toute façon cartographiée au fur et à mesure de votre progression). Outre les questions de budget, si le studio a opté pour ce level-design plus direct et fermé, c’est aussi parce qu’il s’inspire un peu de la façon de faire de From Software avec ses Souls (ce qui avait déjà été evoqué). Cela aide aussi l’équipe à pouvoir mieux maitriser la narration du récit :

« L’approche conceptuelle rappelle celle des jeux FromSoftware où les niveaux sont très linéaires, mais très intenses. Nous n’avons pas la même maîtrise des idées qu’eux, mais cela a contribué à notre inspiration. »

Toujours dans l’esprit d’un Souls, étant donné que l’interrogé est un grand fan du genre (notamment de Sekiro, et on comprend mieux pourquoi le jeu met en avant un système de parade), François Meurisse espère que certaines personnes tenteront d’effectuer des runs complètes sans jamais se faire toucher par les ennemis, ce qui sera possible, à condition d’avoir une patience et des réflexes en acier.

Clair Obscur: Expedition 33 sera disponible à partir du 24 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et sera compris dans le Game Pass. Par ailleurs, le jeu est passé gold, ce qui signifie qu’aucun retard prévu.