Chrono Odyssey : Le MMORPG sur Unreal Engine 5 dévoile une vidéo impressionnante

Un MMO nouvelle génération qui sortira aussi sur consoles

On a droit à une longue présentation soi-disant in-game, avec un trailer de gameplay qui en met plein les yeux et qui dévoile un système de combat dynamique, avec des effets visuels qui flattent la rétine.

Le jeu nous plongera au cœur des terres de Setera, où une menace venue d’ailleurs devra être contrée tandis que l’utilisation d’un Chronotector, un appareil capable de manipuler l’espace-temps, sera au cœur de l’intrigue. On nous promet justement que les joueurs et joueuses pourront s’amuser avec le temps en plein combat, pour interagir avec les ennemis et l’environnement.

Aucune date de sortie n’a été précisée pour ce Chrono Odyssey, mais on sait maintenant qu’il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series en plus du PC. Les versions iOS et Android sont donc annulées.