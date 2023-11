Ces 12 jeux PlayStation 5 sont à prix cassé pour le Cyber Monday

C’est une belle période pour faire chauffer la carte bleue. Alors que le Black Friday se termine et que le Cyber Monday ouvre ses portes, plusieurs bons plans sont à noter. Ici, on vous liste une sélection de jeux PS5 qui sont actuellement en promotion, parfois avec une belle remise. Si vous voulez gonfler votre bibliothèque de titres, c’est le moment. Attention, ces offres sont limitées dans le temps et ne seront plus actifs ce soir, lundi 27 novembre.

Final Fantasy XVI

Sorti en juin dernier, Final Fantasy XVI est le dernier jeu de la célèbre série de Square Enix. Beaucoup plus tourné vers l’action, ce nouvel opus a su conquérir les joueurs et la presse, malgré une approche un peu différente de ce que la série nous a habitué. Pour cette période de promotion, le jeu passe à -45€. Mieux, sur Amazon, l’édition Steelbook exclusive est listée à 44.99€. A ne pas manquer.

Collector Horizon Forbidden West

Certes, ce n’est pas seulement un jeu mais un collector : celui de Horizon Forbidden West est remisé à 159.99€ pour cette période de Black Friday, sur Amazon et la Fnac. A ce tarif, vous retrouverez le jeu de base (sans son extension), des goodies et des figurines, dont une assez massive. Bonne pioche pour les fans d’Aloy ou les collectionneurs.

Lies of P

On sort du contexte d’exclusivité pour celui-ci : depuis plusieurs jours, Lies of P est en promotion avec son meilleur prix affiché. L’action RPG dans l’univers alternative de Pinocchio et aux mécaniques de Souls-like est à seulement 39.99€ sur Amazon et la plupart des enseignes.

Assassin’s Creed Mirage

L’offre concerne également la Xbox, Assassin’s Creed Mirage est déjà en promotion. Sorti le mois dernier, le dernier Assasin’s Creed affiche un tarif très intéressant, seulement 39.99€. A ce prix, vous pouvez d’ailleurs récupérer l’édition exclusive Amazon qui regroupe du contenu supplémentaire. Notez que l’édition Deluxe passe aussi en promotion, à 44.99€.

Demon’s Souls

Certaines enseignes le mettent à 39.99€, une promotion qu’on a déjà vu. Mais le remake de Demon’s Souls passe à seulement 19.99€ sur Micromania. On fera difficilement mieux. Dans le cas contraire, vous pourrez vous rabattre sur les offres Carrefour et Amazon. L’occasion de (re)découvrir ce mythique action RPG exigeant, parfait si vous aimez les Souls et compagnie.

Hogwarts Legacy

Première offre magique pour Hogwarts Legacy : le monde ouvert Harry Potter, sorti il y a quelques mois seulement, est lui aussi à son meilleur prix. Certes, c’est toujours plus d’une quarantaine d’euros mais si vous le vouliez avant les fêtes de fin d’année, vous n’aurez sans doute pas mieux d’ici là. D’ailleurs, Amazon propose une édition exclusive. Quoique, notez tout de même que Leclerc le liste à seulement 32€.

Star Wars Jedi: Survivor

Offre intéressante puisqu’il est sorti il n’y a pas si longtemps : Star Wars Jedi Survivor est affiché à 39.99€ pour cette période de Black Friday / Cyber Monday. A quelques mois de son lancement, c’est désormais son meilleur prix, et sans doute la meilleure promotion qu’on peut lui trouver avant les fêtes. On imagine qu’il descendra encore l’année prochaine mais pour cette année, vous ne trouverez pas mieux.

Spider-Man Miles Morales

Si vous venez d’acheter Marvel’s Spider-Man 2 ou que vous comptez le prendre prochainement, il est sans doute pertinent d’essayer le standalone centré sur Miles Morales. Cet épisode sur « l’autre Spider-Man » fait la jointure entre le premier et le second jeu et vous permet d’avoir une courte mais sympathique aventure avec notre araignée de Brooklyn. A retrouver sur Amazon.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

On est plutôt dans la séance de rattrapage pour celui-ci : la Director’s Cut de Ghost of Tsushima, qui regroupe le jeu et son extension, est bradé à -40€ sur nouvelle génération et à 29.99€ sur PS4. L’occasion de faire l’un des meilleurs jeux d’action exclusif à la console de Sony. A retrouver sur Amazon ou Micromania.

The Last of Us Part I

Le remake de The Last of Us est également listé à 39.99€, seulement sur Cdiscount. L’offre était présente sur Amazon mais il semblerait que les stocks soient écoulés. Cette nouvelle version du jeu sorti à l’époque de la PS3 apporte de meilleurs graphismes et un moteur remanié. Jugé trop cher à son lancement, c’est donc une opportunité de le tester moins cher.

Dead Space

Plongeons un peu plus dans le domaine de l’horreur avec Dead Space Remake. Cette version 2023 revisite le cultissime jeu d’horreur spatial avec un titre entièrement revu. Sorti en début d’année, il affiche là-aussi son meilleur tarif sur Amazon. On rappelle tout de même qu’il est présent dans le Game Pass.

F1 23

Apportons un peu de diversité à cette sélection pour conclure : F1 23 est actuellement listé à 39.99€. Son meilleur tarif également, pour découvrir le dernier jeu de course de Formule 1. Un épisode qui a d’ailleurs été bien reçu et qui permet de redécouvrir la saison officielle avec ses pilotes, ses tracés, son mode carrière scénarisé et son nouveau mode F1 World.

Gamme PlayStation Hits PS4

Sans doute histoire d’écouler les stocks, Amazon a listé plusieurs jeux de la gamme PlayStation Hits à seulement 9.99€. Pour rappel, c’est une gamme qui regroupe plusieurs jeux majeurs de l’ère PlayStation 4. On retrouve ainsi plusieurs incontournables à petits prix, vous n’avez qu’à cliquer sur les liens pour retrouver les jeux :

Manettes DualSense

Si vous voulez accompagner votre panier d’une nouvelle manette, c’est l’occasion : plusieurs coloris de DualSense sont actuellement à prix réduit. On peut alors les retrouver à 49.99€ au lieu de 69.99€, en Noir, Violet, Bleu, Rose et Camouflage.

Les packs PS5 en promotion

Certes, on imagine que si vous êtes sur cet article, c’est que vous possédez déjà une console PlayStation 5. Mais si ce n’est pas le cas ou que vous souhaitez simplement en offrir une aux fêtes, on vous rappelle que plusieurs packs avec la PS5 + un jeu sont actuellement en promotion. 499€ au lieu des 600€ et + pour la plupart d’entre eux. Entre Final Fantasy XVI, EA Sports et on en passe, il y en a pour tous les goûts.