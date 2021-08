Catlateral Damage: Remeowstered sortira ses griffes le 15 septembre sur consoles et PC

Réédition du titre commercialisé initialement en 2015, Catlateral Damage: Remeowstered va débarquer dans un peu moins d’un mois tout aussi bien du côté des consoles que des plateformes PC. La création de Chris Chung, fondateur et président de Manekoware, revient sous un nouveau pelage.

Libérez le fauve qui est en vous

Pour celles et ceux qui auraient loupé Catlateral Damage il y a 6 ans, il s’agit d’un jeu décalé dans lequel vous incarnez un chat, en vue à la première personne, poussé d’une irrépressible envie de mettre le bazar autour de lui.

Si dans la vraie vie vous vous êtes déjà catastrophé d’un tel comportement de votre compagnon félidé, vous allez pouvoir goûter aux pulsions des coups de patoune sur des objets fragiles, des lacérations jouissives sur les rideaux du salon ou encore au déroulage frénétique du papier toilette, activités ô combien chéries par nos boules de poils.

À l’occasion de ce remaster, on retrouvera les modes Litière, dans lequel le joueur pourra se balader sans contrainte, ainsi que le mode Procédural, au sein duquel des maisons générées aléatoirement vous proposeront des objectifs qui, en cas de réussite, octroieront des friandises. Aussi trouvables à l’intérieur des niveaux, ces gourmandises augmenteront les stats de votre chat et amélioreront ses attaques, en sachant que divers félins seront jouables.

Le système de progression du jeu semble légèrement revisité avec le mode Objectif, où compléter des défis débloquera de nouveaux niveaux ainsi que les modes de jeu cités précédemment. Rajoutons à cela un total de plus de 200 photos de vrais chats à trouver, histoire de satisfaire les complétionnistes acharnés.

Enfin, cerise sur le gâteau, grâce à la technologie embarquée par la DualSense de la PlayStation 5 vous pourrez notamment sentir les ronrons de votre petit chat tandis qu’il se repose. Si avec ça vous ne craquez pas, Manekoware ne pourra rien faire de plus.

Catlateral Damage: Remeowstered arrivera le 15 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC via Steam et la plateforme Itch.io.